Rapallo: tantissimi bambini, il veglione è il loro (1)

Una folla con tantissimi bambini. Sciarpa, piumino e berretto, ma consapevoli di partecipare a un evento speciale. Il primo veglione di Capodanno dedicato ai bambini. Sul palco Cristina D’Avena a cantare i suoi successi e ricevere gli applausi di genitori, zii, nonni e bambini.

Prologo con farfalle luminose, personaggi in costume su trampoli e mezzi scenici hanno animato il lungomare e la città, per giungere al Chiosco della musica in attesa della star Cristina D’Avena.

Foto di Consuelo Pallavicini