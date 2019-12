Rapallo: pienone di turisti, il sindaco li invita al veglione

Dopo un autunno piovoso, il sole è il più bel regalo che la Riviera si potesse attendere e premia i turisti che dopo Natale hanno scelto il Levante ligure, a prescindere dalle condizioni meteo. Anche Rapallo fa il pienone di turisti; internet ha fatto il suo lavoro e convinto molte famiglie a partecipare al veglione per bambini con Cristina d’Avena; assicurarsi la cantante che piace ai bambini ed ai loro genitori non è stato facile, alla fine il sindaco Carlo Bagnasco ce l’ha fatta. Ed è la ciliegina sulla torta confezionata dal creativo Marco Pogliani col castello parlante, i disegni di luci proiettati sulle facciate. Per chi ama l’arte c’è l’alternativa dello spettacolo alle Clarisse con lirica, balletto, musica e prosa.

Il sindaco questa mattina ha affidato il suo ultimo invito a partecipare alle tante iniziative rapallesi tramite facebook. Qualche nuvola prevista dal pomeriggio, assolutamente senza pioggia, farà salire di qualche grado anche la temperatura e ballare ascoltando Cristina D’Avena sarà un piacere.