Rapallo: concerto di Capodanno dell’Orchestra “Jean Sibelius”

Programma

G. Rossini Ouverture da “Il signor Bruschino” – Allegro

A. Vivaldi Concerto in fa maggiore per flauto e archi “La tempesta di mare”, RV 433 – Allegro – Largo – Presto

A. Vivaldi Sinfonia per archi in do maggiore, RV 112 – Allegro – Andante – Presto

A. Vivaldi Concerto in re maggiore per flauto e archi “Il gardellino”, RV 428 Allegro – Cantabile Allegro

J. Brahms Danza ungherese n° 2 in re minore – Allegro non assai. Vivace

Josef Strauss Feuerfest, op. 269 – Polka francese

Johann Strauss jr. Voci di Primavera, op. 410 – (1825–1899) Valzer

Eduard Strauss Binario libero, op. 45 – Polka veloce

Johann Strauss jr. Sul bel Danubio blu, op. 314 – Valzer

Fabio De Rosa, flauto

Filippo Torre, direttore

Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”

Fabio De Rosa è nato a Genova nel 1973. Nel 1993 si diploma in flauto traverso presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Novara, sotto la guida di Mara Luz-zatto. Dal 1989 al 1994 si perfeziona a Basilea con Aurèle Nicolet, uno dei mas-simi flautisti del secondo Novecento. Nel 1997 viene ammesso alla prestigiosa Hochschule di Zurigo, nella classe di Philippe Racine, dove nel 2000 consegue il Konzertreife Diplom. Svolge intensa attività concertistica sia come solista che in varie formazioni cameristiche e ha inciso numerosi CD, in collaborazione con i pianisti Stefania Neonato ed Emanuele Delucchi. Ricopre attualmente il ruolo di primo flauto dell’Orchestra “Jean Sibelius” di Rapallo.