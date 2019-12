Parco Cinque Terre: operatori abilitati per la manutenzione dei sentieri

di Guido Ghersi

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha avviato la “manifestazione di interesse per l’iscrizione all’albo di operatori per il servizio di manutenzione del territorio e per attività funzionali alla sistemazione della rete sentieristica”. I manutentori si occuperanno quotidianamente della pulizia e manutenzione del Sentiero Azzurro e dei percorsi dei crinali. Gli interessati potranno presentare domanda fino a domenica 19 gennaio 2020. I manutentori dovranno garantire la sistemazione e manutenzione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e forestale, come muri a secco, scalinate, staccionate e la realizzazione di piccole opere di ingegneria naturalistica: manutenzione di percorsi, sentieri, aree di sosta attrezzate e piccole regimazioni delle acque interessanti la sede dei sentieri.

L’iscrizione all’albo è aperta a solo 20 persone con priorità ai residenti in zona e ai giovani tra i 18 e i 30 anni residenti nei Comuni di Levanto, Pignone, Riccò del Golfo e La Spezia. Le domande dovranno essere presentate a mezzo Pec a: pec@pec.parconazionale5terre.it o da consegnare a mano all’ufficio protocollo nella sede del Parco alla stazione ferroviaria di Manarola.