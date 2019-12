Levanto: dal 7 in sicurezza la frana in frazione Pastine

di Guido Ghersi

A Levanto, come si ricorderà, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre 2019, una grossa frana invase la strada comunale per la frazione di Pastine.

Fu uno smottamento causato dalle forti piogge e che il Comune riuscì a rimuovere in tempi rapidi al fine di garantire la circolazione ai residenti del piccolo borgo. Dopo la rimozione dei grossi massi che avevano invaso la strada, effettuò i primi interventi di bonifica posizionando una protezione con reti in acciaio paramassi e new-jersey in cemento alti 2,5 ml. La via fu così aperta a senso unico alternato.

Nel frattempo la Giunta comunale ha approvato un progetto esecutivo di lavori per la sistemazione delle pareti rocciose e ripristinare la percorribilità dell’intera carreggiata, per un importo di 90 mila euro. Però il Comune, al fine di accelerare i tempi di intervento ha deciso di investire le necessarie risorse per la completa bonifica del versante franato. Pertanto a partire da martedì 7 gennaio partiranno i lavori per gli ultimi interventi.