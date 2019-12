Lettere/ “Recco: premio letterario e macchina del tempo”

Da Cristina Parente riceviamo e pubblichiamo

Da alcuni anni a questa parte ricevo regolarmente il bando del Premio Letterario Città di Recco organizzato dallo Staff Comitato per la Cultura “La Superba” con il patrocinio del Comune di Recco.

Ieri ho ricevuto il bando per email alle ore 17 circa e riportava come scadenza la data del 30 dicembre 2019. Era necessario inviare gli elaborati per posta e pagare una quota di partecipazione tramite vaglia postale. Cosa alquanto improbabile dati i tempi di esecuzione. Ho risposto facendo presente loro tutto ciò, compreso il fatto che ormai i bandi letterari richiedono l’invio tramite email.

Stamattina ricevo una mail dallo stesso Comitato organizzatore con la posticipazione della data di scadenza, con motivazione: “Il Comitato per la Cultura “La Superba”, visto la scadenza concomitante con le feste natalizie ha deciso di spostare la data di scadenza del Bando Letterario relativo alla 14ª edizione del Premio “Città di Recco Flavia Adelma Brignani”, tassativamente al 18 gennaio 2019.”

Si erano pentiti ma a questo punto hanno reso la cosa non solo improbabile ma anche impossibile, perché ormai tornare indietro di un anno non si può, ahimè né per loro né per tutti noi che allo scoccare della mezzanotte avremmo tutti un anno in più, compreso il Premio letterario Città di Recco!

Buon Anno a tutti!