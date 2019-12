Le ricette di Renzo Bagnasco: corzetti al sugo di maiale

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta per Capodanno:

corzetti al sugo di maiale



Ingredienti: 750 gr di farina “0”, 3 uova, sale e sugo di maiale per condirli.

Esecuzione: dallo stesso impasto si possono ricavare due tipi di corzetti: i primi stampati, si ricavano da una sfoglia spessa 3 mm, utilizzando gli appositi stampi in legno così da ricavarne delle “monete” da 5 o 6 cm di diametro; gli altri, così detti polceveraschi, si ottengono schiacciando e allungando una bella nocciola di pasta con i polpastrelli, sino a ricavarne una formina a 8 o a elica piatta. Tranquilli; sia gli uni che gli altri si trovano anche in commercio belli e pronti. Una volta lasciati un po’ asciugare, cuocerli per circa 10’ e poi condirli con qualunque sugo tranne che a Capodanno che dovrà essere, per rispettare la tradizione, di maiale.

Per il sugo fatelo come quello di carne ma utilizzate quella di maiale insaporendola con l’aggiunta di un po’ di salsiccia.

A Capodanno erano di rigore i corzetti stampati, medaglioni di pasta di origine medioevale da condirsi con abbondante sugo di maiale che si riteneva portasse bene. Gli stampi per farli si compongono di due cilindretti di legno sovrapponibili, uno concavo dai bordi taglienti per tranciare i medaglioni da una striscia di pasta e l’altro, di egual diametro ma piatto e decorato, recante al centro una incisione, spesso il monogramma di famiglia, così che comprimendo il dischetto di pasta per tranciarlo, contemporaneamente lo si “incide” lasciandovi l’impronta. Per quelli invece detti “polceveraschi”, palline di pasta fresca, è necessaria l’abilità manuale per allungarle senza spezzarle, tirandola e comprimendola con le dita, sino a creare e una specie di elica ma piatta, una sorta di otto.