Lavagna: dissesto Comune, una testimonianza

Ieri abbiamo dato notizia che la Corte dei Conti ha affidato alla Guardia di Finanza le indagini per chiarire le cause del dissesto finanziario del Comune di Lavagna e sugli eventuali responsabili. Il tribunale ha agito, come prescrive la legge, dopo avere avuto una prima denuncia cui ne sono seguite altre due. Alla Procura sarebbe stata anche consegnata la testimonianza che l’ufficiale della Guardia di Finanza Massimo Chiappara aveva affidato a Levante News, Riportiamo la lettera che risale all’8 dicembre 2018.

Lavagna: “La strada per venir fuori dal disastro annunciato”

08 Dic 2018

Da Massimo Chiappara riceviamo e pubblichiamo

Inoltro una riflessione sulla situazione lavagnese poiché me ne sono occupato per molti anni in qualità di consigliere comunale e, siccome nella vita ho “masticato” le varie branche del diritto e controllato bilanci, monitorando quelli del Comune di Lavagna sin dal rendiconto dell’anno 2004 avevo espresso forti dubbi sulla tenuta dei conti pubblici a causa del progressivo indebitamento.

Dai 12 milioni di euro iniziali (che erano fisiologici e sostenibili in quanto come le famiglie hanno un mutuo in corso di estinzione anche gli enti locali possono contrarre mutui tenendo d’occhio i piani di rimborso) siamo arrivati ai famosi 25 milioni che, ovviamente hanno veramente messo in crisi la gestione ordinaria del Comune unitamente al costo del personale che si era gonfiato a dismisura. Praticamente eravamo arrivati al punto che la metà delle entrate correnti erano inutilizzabili per i servizi dell’ente perché già impegnate per la copertura del rimborso rate e interessi dei mutui e costo del personale!!!!!!

Immaginatevi un Comune costretto a lavorare con metà risorse, quali prospettive poteva avere??????

Ma veniamo alla gestione commissariale.

Questa aveva il compito di sanare i malesseri dell’ente sotto il profilo dell’infiltrazione mafiosa e, pertanto, guardava principalmente ad una sana gestione dell’assetto dei servizi e del personale evitando quei “condizionamenti” che avrebbero potuto distorcere i rapporti con i terzi e noi cittadini.

Strada facendo, però, grazie ai periodici monitoraggi della Sezione Enti Locali della Corte dei Conti di Genova sono venuti fuori i grossi problemi nella conduzione finanziaria del comune che tutti ormai conosciamo.

Ovviamente la Gestione Commissariale ha collaborato con la Corte dei Conti e, approfondendo con attenzione ed imparzialità, sono stati ricostruiti tutti i numeri del deficit attuale.

Bisogna quindi constatare che la Commissione in carica era venuta a Lavagna con un preciso compito (quello di risanare dall’infiltrazione mafiosa il Comune) ed ora, purtroppo, ci siamo accorti che il risanamento doveva contemporaneamente essere soprattutto di carattere finanziario.

E’ sicuramente vero che i debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze sono recenti, ma i fondi a copertura delle possibili passività dovevano essere costituiti da anni. Ciò non è stato fatto perché accantonare danaro che non poteva essere veicolato per il consenso non piaceva agli amministratori pro-tempore!!!!!

Leggo ora che i Commissari hanno un mese di tempo per ricorrere contro il diniego del piano di risanamento pluriennale che gli stessi avevano presentato alla Corte dei conti.

A cosa servirebbe restare in una condizione di pre-dissesto, che altro non è che un fallimento in agonia, della durata di 10 e più anni solo per difendere l’onore!!!!!!

Il Comune è indubbiamente fallito ed i giudici della magistratura contabile hanno bocciato il piano di rientro perché ritengono impraticabile questa strada che terrebbe in decozione il Comune per molti anni con gravissime conseguenze per i cittadini.

Il solo punto di ripartenza è la presentazione della delibera del dissesto e, come spiega la procedura, la costituzione di due gestioni: una straordinaria per il ripiano dei debiti affidata ad esperti nominati dal Ministero, l’altra ordinaria per ricominciare da una situazione di bilancio risanato.

La Legge dice che la gestione nuova verrebbe affidata ad una Amministrazione politica. Oggi però abbiamo ancora i Commissari.

Dovremo attendere le elezioni per il passaggio del testimone da un Comune fallito ad un Comune in coabitazione (Gestione Straordinaria e Gestione Ordinaria sotto osservazione) la cui durata potrebbe però limitarsi a solo 5 anni.

La prospettiva non è fantastica ma è la più sicura e tutelata dallo Stato per venir fuori da questo disastro annunciato.