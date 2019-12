Cinque Terre: nell’Area marina, sanzioni per 20.000 euro

di Guido Ghersi

Durante il 2019, in particolare nel periodo estivo, i militari dell’Ufficio Marittimo di Levanto, hanno sorvegliato l’area di mare della Riviera Spezzina, tra Punta Mesco e Punta Montenero, con il supporto della Giuardia Costiera della Spezia, tramite l’impiego della motovedetta e, durante il mese di agosto, anche dell’elicottero. Ebbene, il ricavo dalle sanzioni emesse per le violazioni del regolamento interno dell’Area Marina Protetta (Amp) è stato di ben 20 mila euro. Cifra che il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha messo a bilancio. Le multe hanno riguardato soprattutto il superamento dei limiti di velocità e il mancato rispetto delle distanze per la balneazione dalla costa.

Inoltre multati anche alcuni pescherecci all’interno delle acque della riserva, dove è concessa solo la pesca, in alcune zone e con varie limitazioni, ai pescatori sportivi, ai locali professionisti autorizzati.

Il ricavato dell’attività sanzionatoria, il Parco la reinveste per la manutenzione e la collocazione delle boe segnaletiche sui confini dell'”AMP” e dei campi ormeggio, ma anche per promuovere nuovi progetti di conservazione dell’ambiente sulle diverse specie marine e potenziare l’attività di controllo ed informazione a mare e per azioni di divulgazione e valorizzazione della biodiversità sempre nell’Amp.