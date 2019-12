Chiavari: maltrattamenti ed evasione, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Chiavari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello Genova nei confronti di un uomo 41enne originario dell’Ecuador, in passato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ed attualmente sottoposto all’obbligo di dimora a Chiavari ed al divieto di avvicinamento all’ex convivente per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento di aggravamento della misura restrittiva è stato emesso a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte all’uomo fra cui un’evasione accertata dai Carabinieri in data 07 novembre 2019. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Marassi.