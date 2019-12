Capodanno: “Non usate le lanterne cinesi”

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo (Si tratta di consigli che dovrebbero diventare normativa nelle ordinanze dei sindaci)

La vedete? Viene comunemente chiamata “Lanterna cinese”. Se pensate di utilizzarle, lo farete mettendo in pericolo la sicurezza di molte persone inconsapevoli. La lanterna, quando perderà quota, potrebbe finire in un giardino privato, in un bosco, su auto o moto parcheggiate, sul balcone di una abitazione e innescare incendi, e molti episodi passati lo confermano, anche molto gravi. Non vi diciamo solo di festeggiare responsabilmente, ma che la vostra festa non sia la disperazione di altri di altri