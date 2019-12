Capodanno: da Cristina d’Avena alla “Bella Addormentata”

Le località sciistiche segnano il tutto esaurito; nonostante ciò la Riviera per Capodanno registra un buon numero di turisti. La notte di San Silvestro è anche occasione di lavoro nei ristoranti e negozi (dalle rosticcerie, focaccierie e pasta fresca, supermercati) che riforniscono chi cena a casa con parenti e amici. Incentivo a trascorrere la notte di Capodanno in Riviera sono anche le iniziative in piazza, sempre più variegate nelle offerte.

La proposta più innovativa è quella di Rapallo con un veglione per bambini con Cristina D’Avena; Portofino propone una performance artistica con brindisi sulla passerella provvisoria che collega i due moli; Camogli propone con successo al Teatro Sociale la Bella addormentata e Rapallo alle Clarisse con lirica, balletto, prosa.

Ma sono tante le iniziative che riassumiamo.

Recco: sul lungomare dalle 21.30 Andrea Carretti condurrà la serata insieme al DJ Roby Pinna; alle 23:15 la comicità di Antonio Ornano fino al countdown della mezzanotte; quindi brindisi. Recco conta anche sul Luna Park di Marco Caroleo.

Camogli: oltre la “Bella Addormentata al Teatro Sociale; sul lungomare e a Rivo Giorgio, dalle 22 musica dal vivo con i “Gatti Matti”; Alle 00.30 spettacolo di fuochi artificiali.

Portofino: Marco Nereo Rotelli si esibirà in un suggestivo reading poetico in Piazzetta, accompagnato dai suoni di Alessio Bertallot e con performance di Daniele Di Bonaventura. A mezzanotte brindisi sulla passerella e dj-set dance a cura di Marco Pietro Rigamonti.

Santa Margherita Ligure: dalle 21:00, presso la Casetta degli Elfi, animazione del Teatro dei Mille Colori con truccabimbi e parata luminosa e musicale attraverso il Santa Claus Village. Poi sul palco salirà lo Chef incantatore con uno spettacolo di magia e baby dance fino alle 23:00. La serata proseguirà con la musica della Tribute band dei Queen Son and Daugher. A mezzanotte brindisi e panettone. la serata sarà presentata da Paola Servente.

Rapallo: dalle 21 farfalle luminose, personaggi in costume su trampoli e mezzi scenici animeranno il lungomare e la città, accompagnando grandi e piccini verso il Chiosco della musica. Alle 22 concerto con Cristina D’Avena e i Gem Boy. A mezzanotte brindisi. Quindi fuochi d’artificio a cura dei Sestieri cittadini. Serata alternativa alle Clarisse con “Rapallo opera Festival” che propone lirica, musica, balletto e prosa.

Chiavari: appuntamento in porto con i Caravel; in piazza Mazzini dalle 22 Radio Aldebaran e Enrique Balbontin. A mezzanotte spettacolo pirotecnico per salutare il nuovo anno. Dalle 3 zabaionata benefica in piazza San Giacomo di Rupinaro a cura del Gruppo “Pino Solari”.

Sestri Levante: in piazza Matteotti musica dal vivo con Angelo Minoli e la sua band. A mezzanotte distribuzione di panettone e spumante.

Moneglia: dalle 22.30 Capodanno in piazza Tarchioni con Amine Dj; a mezzanotte brindisi con spumante e panettone.

Lorsica: nella bella chiesa di Barbagelata alle 21 celebrazione messa; alle 22 fiaccolata sino alla vetta del monte Caucaso. Brindisi al rifugio del Monte Caucaso. Dalla vetta si potrà assistere alle sparate di fuochi artificiali sparati in riviera (chi vuole cenare al rifugio deve telefonare al numero 347-3011016).