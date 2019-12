Camogli: raccolta firme contro la chiusura dello Sprar a Recco

Da Simona Ceccon riceviamo e pubblichiamo

Cari amici e amiche,

a partire da oggi, fino a lunedì 6 gennaio 2020, potrete recarvi presso il negozio equosolidale “Roba dell’altro mondo” di Annarita Quaranta sito in Via Garibaldi a Camogli (di fronte allo stabilimento balneare Bagni Miramare) per scongiurare, attraverso la vostra firma, la chiusura dello Sprar che a Recco ospita 3 nuclei familiari principalmente costituiti da donne e bambini (di età compresa fra i 3 mesi e i 5 anni) alcuni dei quali precedentemente ospitati presso la struttura camoglina.

Firmare è un atto di grande civiltà.

Soprattutto verso voi stessi.

Buon Anno.