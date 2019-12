Camogli: concerto della Corale “Don Piero Benvenuto”

A Camogli, sabato 4 gennaio alle 18 nel Santuario di Nostra Signora del Boschetto, concerto della Corale “Don Piero Benvenuto” con la partecipazione della mezzosoprano Sofia Pezzi. Ingresso libero.

Sofia Bezzi

Diplomata al Biennio di Canto e Regia presso il Conservatorio N.Paganini di Genova con il massimo dei voti, ha avviato un percorso di specializzazione nel repertorio barocco.

E’ vincitrice del concorso Fatima III di Vicenza ai fini della realizzazione di un concerto su C.Monteverdi per il quale sono stati eseguiti Lamento di Arianna, Lamento della ninfa e Combattimento di Tancredi e Clorinda con relativa messa in scena in costume presso Vicenza e Modena, all’interno della rassegna “Grandezze e Meraviglie” in collaborazione con il gruppo barocco veneto I Musicali Affetti diretto dal M° Fabio Missaggia e replicato all’interno del Festival musicale dell’Associazione Amici della Musica di Padova.

Sempre con il Festival Grandezze e Meraviglie e con l’ensemble Modena

Barocca di Modena, ha di recente partecipato ad una concerto sulle musiche di compositori attivi presso la corte di Francesco II d’Este, dalla cui collaborazione verrà pubblicato un cd a breve.

Svolge un’ intensa attività corale, collaborando con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, l’ensamble Vox Dogalis diretto dal M°Marco Canepa che affronta repertorio sacro e profano principalmente del ‘500-‘600-‘700, nonché con l’associazione Accademia degli Imperfetti che svolge ricerche filologiche principalmente per quanto riguarda il repertorio medievale e rinascimentale di origine popolare.

In qualità di solista ha debuttato nello “Stabat Mater” di G.B.Pergolesi, nel

Requiem di G.Fauré, ne “Le reniement de Saint Pierre” e “David e Jonathas” di M.A.Charpentier, nel “Messiah” di G.F. Haendel, nello “Actus Tragicus” di

J.S.Bach, nel “Gloria” di A.Vivaldi, nei “Vespri de confessore”, nella

“Spatzenmesse” e nella “Pastoralmesse” di W.A.Mozart, nello “Jephte” di G.

Carissimi.