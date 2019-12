Camogli: Capodanno da favola al Teatro Sociale

La proposta del Teatro Sociale di Camogli per la sera di Capodanno ha avuto successo. Tutto esaurito, infatti, per il Balletto di San Pietroburgo in “La bella addormentata” su musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij e coreografie Marius Petipa; protagonisti Oksana Bondareva e Ernest Latypov con un Corpo di ballo di 38 elementi. Prima dello spettacolo il saluto di Farida Simonetti, presidente della Fondazione Teatro Sociale e Sergio Maifredi, direttore artistico con la vicesindaco Elisabetta Anversa e Paolo Cichero, vicepresidente della Fondazione. Al termine brindisi.

Foto di Consuelo Pallavicini



Elisabetta Anversa, Sergio Maifredi, Farida Simonetti, Paolo Cichero