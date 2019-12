I Carabinieri della Stazione di Pieve Ligure e del Nucleo Operativo della Compagnia di Santa Margherita Ligure stanno conducendo le indagini su un furto commesso tra il 28 ed il 29 dicembre all’interno di un’abitazione di Bogliasco. Ignoti, mediante effrazione della finestra, hanno asportato tre fucili da caccia semiautomatici dall’armadio in cui erano contenuti ed alcuni monili in oro. Il danno, quantificato dal proprietario in circa 2mila euro, non è coperto da assicurazione.