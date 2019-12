Bogliasco: divieti di Capodanno, l’ordinanza più originale

Tra le ordinanze dei pochi sindaci (di Santa Margherita, Lavagna e Sestri Levante) che vietano petardi, fuochi e simili a Capodanno) la più originale, per non dire bizzarra è quella del Comune di Bogliasco. Il sindaco Gianluigi Brisca in considerazione del fatto che occorre rispettare il riposo degli anziani, la quiete dei luoghi e non spaventare gli animali, vieta l’utilizzo di materiali esplodenti, fuochi e simili dalle 00 alle 23 di martedì 31 dicembre 2019 e dalle 2 alle alle 23.59 dell’1 gennaio 2020. Ossia dalle 23 alle 2 della notte di San Silvestro si possono ignorare i motivi per cui viene vietato l’uso dei petardi nelle altre ore.

Dove si organizzano veglioni in piazza, indipendentemente dal fatto che i sindaci abbiano emesso ordinanze, sono in vigore le norme che vietano bevande in vetro o lattine; le zone dovranno essere blindate con ostacoli che impediscano l’accesso di veicoli.