Sestri-Santa: altro taglio alla pesca di gamberi rossi e non solo

Dall’Europa arriva un’altra tegola che colpisce anche i pescatori della nostra riviera. In particolare Sestri Levante e Santa Margherita Ligure.

Fra le disposizioni in vigore dall’1 gennaio 2020 riguardo alla pesca a strascico nel Mediterraneo occidentale si parla di ridurre le giornate di pesca del 10 per cento, percentuale che nei successivi quattro anni dovrebbe arrivare al 40 per cento.

Dal 1 gennaio l’Unione Europea modificherà le regole per quanto riguarda la pesca a strascico nel Mar Mediterraneo occidentale di sei specie:

gambero viola (Aristeus antennatus)

gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea)

gambero rosa (Parapenaeus longirostris)

nasello (Merluccius merluccius)

scampo (Nephrops norvegicus)

triglia di fango (Mullus Barbatus)



La normativa verrà applicata dalle coste siciliane a quelli spagnole, compresa la Sardegna. Il minor pescato, in particolare del gambero rosso di Santa Margherita Ligure, influenzerà negativamente anche la ristorazione. Secondo Fedagripesca sono a rischio circa 2.000 lavoratori e 700 pescherecci.