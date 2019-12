Le Radiomobili delle Compagnie di Santa Margherita Ligure e Sestri Levante hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica due persone di età compresa tra i 28 ed i 40 anni, che controllate alla guida dei rispettivi veicoli e sottoposte al test alcolemico sono risultate condurre i mezzi con un tasso alcolico tra 1.26 e 2.25 g/l. Uno dei conducenti è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita ed il mezzo privo di copertura assicurativa.