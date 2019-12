Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale ha rinnovato anche per il 2020 l’ora di parcheggio gratuita per i residenti su tutti gli stalli blu cittadini, anche quelli non gestiti direttamente dal comune. Si ricorda che per usufruire di questa possibilità occorrerà esibire il tagliando residenti ZSL e il disco orario con l’ora di arrivo.