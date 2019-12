‘Santa’: ospedale Rapallo, firme per impedire la privatizzazione”

Dal Meetup 5 Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo



Il Meetup 5 stelle Santa Margherita Ligure plaude all’intervento del consigliere regionale del movimento Fabio Tosi contro la parziale privatizzazione dell’ospedale di Rapallo.

Chi oggi ha responsabilità di governo in Regione non ha fatto nulla per migliorare la sanità in Liguria e nel nostro territorio in questi anni e adesso vuol delegare e regalare ai privati ciò che appartiene ai cittadini, ciò che deve essere e rimanere servizio interamente pubblico in quanto è stato impiegato denaro pubblico.

Per la tutela degli interessi dei cittadini e del nosocomio rapallese annunciamo un gazebo nel mese di gennaio cominciando da Santa Margherita Ligure di informazione e raccolta firme per impedire la privatizzazione dell’ospedale di Rapallo, rendere funzionale h24 il primo intervento per codici verdi e con esso anche la radiologia.

L’attuale mal governo della Regione Liguria vuole tutelare gli interessi dei privati a scapito dell’interesse collettivo, questa la verità !

I cittadini del Tigullio e della Liguria aprano gli occhi una volta per tutte.