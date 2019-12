‘Santa’: gli auguri della Filarmonica nelle vie cittadine

Da Franco Borlenghi, autore anche delle immagini, riceviamo e pubblichiamo

“Dopo il grande successo ottenuto, dapprima con il concerto al Miramare, poi con quello di pochi giorni fa, con il Piccolo Coro Emiliani , la Filarmonica Cristoforo Colombo, si è cimentata ieri nel tradizionale Concerto Itinerante degli Auguri.

Nel pomeriggio, la Banda ha percorso praticamente tutta la città, partendo dalla propria sede e proseguendo, dopo una sosta presso la residenza per gli anziani, verso san Siro, per poi ridiscendere verso il centro, verso la via Pagana, fino all’Hotel Continental. Ha, quindi, fatto ritorno sul lungomare, in direzione Paraggi, fino all’Hotel Regina Elena, con sosta al Miramare. Un lungo giro, che ha riscosso successo ed applausi, da parte dei numerosi ospiti domenicali della città.”