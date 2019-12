Santa’: “Giunta, l’assenza di una visione strategica”

Dall’ufficio stampa di “Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

“Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.” decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 38 comma 7.

Infatti, il Consiglio comunale sammargheritese di venerdì scorso si è tenuto alle 9 del mattino, nonostante il gruppo di opposizione “Progetto Santa Insieme con Voi” abbia, in sede di Conferenza dei Capigruppo, chiesto venisse convocato alla sera.

Pazienza, andiamo avanti.

Nel discutere la pratica sul bilancio di previsione 2020/2022 emerge ancora una volta come le sorti del nostro comune siano nelle mani di una maggioranza che non ama il confronto: le mirabolanti promesse elettorali del Sindaco Donadoni si stanno rivelando scritte sull’acqua, poiché nel bilancio triennale non vi è traccia di nuove progettualità che possano far uscire Santa Margherita dalla situazione stagnante in cui si trova da troppo tempo. Le numerose vetrine con il cartello affittasi ne sono la triste prova!

Nonostante un bilancio che molti comuni invidierebbero per le entrate certe su cui possiamo contare, tristemente constatiamo: meno investimenti nel mondo sportivo, nessuna iniziativa per le politiche giovanili, una visione strabica sulla nuova piastra ambulatoriale che verrà realizzata in via Delpino Teramo, scarsa attenzione per le tante famiglie che vivono situazioni di fragilità e abbandono. L’attenzione verso il disagio giovanile e familiare, possiamo affermare con dispiacere, non presenta nulla di nuovo se non l’eredità di passate amministrazioni, in quanto vengono ignorate anche le difficoltà socio-economiche in cui si trovano molti nuclei familiari.

La tanto sbandierata piastra ambulatoriale, in fase di realizzazione sopra un’infrastruttura commerciale, tra l’altro in attesa dell’esito di un ricorso giudiziario, non rappresenta a nostro avviso un’efficace e concreta risposta ai bisogni sanitari dei cittadini. L’innalzamento dell’aspettativa di vita, invece, sarebbe l’occasione per studiare un’integrazione tra offerte di servizi assistenziali da concentrare in un unico polo sanitario, più ampio e collocato ovviamente in via fratelli Arpe, nell’ex ospedale dei sammargheritesi. Un’iniziativa da realizzare, in accordo con Regione Liguria, di cui inspiegabilmente non vi è più traccia.

Relativamente alla Tassa di soggiorno, che costituisce un’opportunità economica significativa per le casse comunali in quanto nel triennio 2020/2022 supererà i due milioni di euro, auspichiamo si passi da una gestione a volte troppo personalistica, a un utilizzo delle risorse pubbliche maggiormente condiviso e aderente allo spirito della legge. Proprio per andare incontro alle finalità della norma, infatti, vorremmo che una parte delle risorse venisse utilizzato attraverso la modalità del bilancio partecipato in modo che cittadini e turisti possano decidere dove impiegarne una parte, proponendo iniziative e progetti innovativi in campo turistico, ma soprattutto conoscendo come tali proventi vengano impiegati.

Un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dalla scarsa attenzione alla tutela del territorio. La mancata approvazione del Puc, infatti, è l’esempio della pigrizia di questa Amministrazione che mantiene bloccati investimenti e progettualità anche di iniziativa privata, comunque senza nuovo consumo di suolo, che invece potrebbero costituire una boccata d’ossigeno per tanti operatori. L’assenza di una visione strategica sul futuro sviluppo, che faccia da barriera allo spopolamento della città è, fra le tante mancanze della Giunta Donadoni, il peccato più grave.