Riomaggiore: escursionista tedesca si frattura una gamba

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti oggi pomeriggio alle 17 circa sul sentiero che dal Santuario di Montenero va verso Riomaggiore per soccorrere una turista tedesca di 52 anni che, cadendo, si è fratturata una gamba.

In sinergia con i volontari del soccorso alpino e il personale sanitario la donna è stata stabilizzata e, con un’apposita barella da sentiero, è stata trasportata a spalla fin sulla strada dove l’ambulanza era in attesa per trasferirla al Pronto Soccorso.