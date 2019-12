Recco: stasera e Capodanno, gli spettacoli sul lungomare

Da Dimensione Riviera Promozioni, per Civ Recco On Line, riceviamo e pubblichiamo

Fine anno eccezionale sul lungomare a Recco.

30 dicembre “Il Re degli Ignoranti” tribute show ad Adriano Celentano

31 dicembre Capodanno con il cabaret di Antonio Ornano

Sarà un lungo fine anno quello di Recco, che inizierà il 30 dicembre alle ore 20,30 con il grande spettacolo musicale organizzato dal Comune di Recco “Il Re degli Ignoranti” tribute show dedicato ad Adriano Celentano. Maurizio Schweizer è l’anima della cover band, abilissimo artista che, aiutato da una grande somiglianza sia per la gestualità che il profilo vocale, con abiti di scena identici a quelli utilizzati dal “molleggiato”, ne accende lo spettacolo divertendo ed emozionando con le canzoni del mitico “Molleggiato.

La sera di San Silvestro, una Festa di Tutti.

La sinergia tra Ascom, Civ Recco On Line e Comune di Recco, Pro Loco, Croce Verde, Ristoratori, Consorzio della Focaccia, Attività e Locali principalmente della Passeggiata Mare ma non solo, ha permesso l’organizzazione di questa straordinaria Festa per salutare il Nuovo Anno. I festeggiamenti avranno inizio verso le 21,30 con l’attore e presentatore Andrea Carretti che con la sua simpatia condurrà la serata insieme al DJ Roby Pinna che avrà il compito di far ballare e cantare tutti i presenti. Durante la serata ci sarà occasione di divertirsi con giochi e premi messi in palio grazie alla generosità delle attività commerciali reccheline.

La serata vivrà il momento clou verso le 23:15 quando salirà sul palco la comicità di Antonio Ornano fino al countdown della mezzanotte. Il comico genovese sarà padrone del palco con una seconda parte del suo personale show anche dopo la mezzanotte e insieme a Roby Pinna ed Andrea Carretti si potrà continuare a ridere, ballare e giocare. Grazie alla disponibilità di alcuni dei principali locali della Passeggiata Mare ci sarà un piccolo punto ristoro e con il prezioso aiuto della Pro Loco, durante tutta la serata e a mezzanotte sarà offerto un brindisi.

“Ci auguriamo che possano veramente accorrere in tanti, recchelini e non, per festeggiare insieme l’arrivo del 2020 che, grazie alla rinnovata coesione tra Comune, Associazioni, Consorzi, Commercianti e Cittadini, deve presentarsi come l’anno del rilancio della nostra bella città”, dicono con soddisfazione la Presidente Ascom delegazione di Recco Alice Diena e Manuela Francalanci Presidente Civ Recco On Line.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero.