Recco: Massimo Trebiani si dimette dal Consiglio

Massimo Trebiani ha protocollato le dimissioni da consigliere comunale di Recco. Gli subentra la prima dei non eletti: Ivana Romano. Se anche lei rinunciasse, in Consiglio entrerebbe Michele Pizzo. Di seguito quanto postato da Massimo Trebiani sulla sua pagina facebook. Cari amici,

stamattina ho presentato le mie dimissioni da consigliere comunale.

Chiarisco subito che non sono dovute a rabbia, a delusione o a disimpegno.

Si tratta, invece, di una decisione ben ponderata.

Abbiamo pensato che la rotazione nel ruolo di consigliere fosse il miglior modo per garantire continuità al nostro progetto e per condividerne maggiormente le responsabilità.

Aggiungo che non ho nessun motivo per essere arrabbiato, nè per sentirmi deluso; e che non voglio venir meno alle mie responsabilità.

Anzi.

Per me, la campagna elettorale della scorsa primavera è stata una bellissima esperienza.

Sono felice del risultato raggiunto.

E sono orgoglioso del lavoro fatto in questi sei mesi.

Ho trascorso i tre mesi da febbraio a maggio lavorando con persone fantastiche. Abbiamo fatto una campagna elettorale libera, seria ed aperta, in cui ciascuno di noi ha dato il 100%. A differenza di cinque anni prima, non abbiamo trovato porte chiuse.

E’ stato un piacere e in alcune occasioni un autentico divertimento incontrare e conoscere meglio tante realtà.

Alcune serate, me le ricorderò per sempre.

Alla fine, senza l’appoggio di nessun partito e senza essere amministratori in carica abbiamo ricevuto quasi 900 voti. Sono quasi 900 attestati di stima e di fiducia personale nei nostri confronti.

Non dobbiamo niente a nessuno se non ai nostri elettori, e, proprio per questo, siamo liberi.

Liberi da ideologie ed obblighi di partito con conseguenti ottusità ed ipocrisie, liberi da obblighi nei confronti di onorevoli e consiglieri regionali in cerca di rielezione, e soprattutto liberi da legami economici con amici vicini e lontani

Così, in questi sei mesi abbiamo potuto preoccuparci solo di fare del nostro meglio per la nostra città.

In questo momento difficile, il confronto è più che mai necessario. Senza un minimo di coesione e di unità di intenti, una piccola comunità come la nostra non sarà mai in grado di rivitalizzarsi e di tornare ad essere la Recco che tutti noi abbiamo conosciuto ed amato.

Va quindi fatto uno sforzo per scoprire (o, forse, riscoprire) quello che ci unisce invece che dedicarci puntigliosamente a ricercare ed esaltare i motivi di divisione, che servono solo a garantirsi il voto dei propri “fedelissimi” (e dunque la conferma su questa o quella poltrona).

La nostra libertà ci ha permesso di agire in questa direzione e ci permetterà di continuare a farlo.

Io ci sarò, e sosterrò con tutte le mie forze chi, in questi quattro anni e mezzo, prenderà il mio posto in consiglio.

A tutti, chiedo di sostenere con la vostra energia, la vostra simpatia e naturalmente anche con le vostre critiche il nostro lavoro.