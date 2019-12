Recco: il sindaco in visita ai presepi

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Un percorso dedicato alla visita dei presepi ospitati nelle chiese della città, è quello che ha compiuto il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, intraprendendo un viaggio nella tradizione natalizia. Sette le Natività della città di Recco, in un itinerario proposto con lo scopo di permettere a tutti di apprezzare le opere realizzate da appassionati e volontari. “Penso che sia molto importante dare valore ai nostri simboli e le nostre tradizioni – ha detto il sindaco Carlo Gandolfo – il presepe rappresenta la Natività e la nostra identità oltre ad essere un eccezionale messaggio di speranza e di pace. Valorizziamo anche i nostri luoghi sacri che meritano di essere conosciuti”.

Un viaggio piacevole e interessante nella tradizione per ammirare le abilità dei “costruttori di presepe” recchelini.

– Parrocchia di San Martino di Polanesi Via Polanesi 24 -Recco. Gli orari di visita fino a domenica 12 gennaio saranno i seguenti: giorni feriali dalle 15 alle 18; giorni festivi (sabato e domenica) dalle 15 alle 19. Per gruppi scolastici o associativi possibilità di visita anche fuori orario (previo appuntamento).

– Santuario Nostra Signora del Suffragio Piazzetta N.S. Del Suffragio- Recco. Il presepe sarà visibile fino a domenica 12 gennaio; giorni feriali 15-18 festivi e prefestivi dalle 10-12 e dalle 15-18; Capodanno apertura dalle 16 alle 18.

– Santuario di San Michele Arcangelo Salita San Francesco – Recco. Il presepe sarà visibile in orario di apertura per la celebrazione della Santa Messa; sabato dalle 15,30 alle 17 e alla domenica dalle 8,30 alle 10 fino a fine gennaio.

– Parrocchia San Rocco Recco Via Sommavilla – Recco. Il presepe sarà visibile oltre al tradizionale presepe, la parrocchia presenta una collezione di oltre 2500 presepi e gruppi della Natività in miniatura, realizzati con molteplici materiali e provenienti da diverse parti del mondo. Nel periodo natalizio è visibile dalle 11-12 e dalle 16-17,30; la collezione dei presepi è visitabile tutto l’anno previa richiesta.

– Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e San Giovanni Bono Piazza San Giovanni Bono. Il presepe sarà visibile in orario apertura Chiesa; feriali: 9-11, 16-18; festivi: 9 -11, 16.30-18.

– Parrocchia N.S. Delle Grazie- Salita Santa Spina – Recco. Il presepe sarà visibile in orario apertura della Chiesa.