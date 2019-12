Rapallo: ospedale, no del Pci alla privatizzazione

Da Tomas Olcese, Pci Tigullio e Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Qualche giorno fa la giunta regionale, ha comunicato la decisione di privatizzare una parte dell’ospedale di Rapallo,​ in particolare si parla del reparto cardiologia; già dal 2020 infatti dovrà partire un bando regionale.​

Quando si parla di privatizzazione, cominciano i problemi, noi Comunisti da sempre contrari alle privatizzazioni​, lanciamo un grido di allarme. ​

La privatizzazione aumenterà costi per le persone di ceto medio-basso, che come sempre verranno colpite. Noi siamo per una sanità gratuita, contro le lunghe attese nei pronto soccorsi e per le visite.​

La regione cerchi di migliorare questi servizi, riveda questa privatizzazione.​