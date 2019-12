Rapallo: “Natale dei Bambini, molte presenze”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo



Il sole splendente, le temperature miti e gli spettacolari riflessi di luce dell’alba e del tramonto sul mare di Rapallo, di certo stanno aiutando il grande sforzo fatto dall’amministrazione comunale per realizzare il Natale dei Bambini (e delle famiglie) a Rapallo.

Molto movimento in città e tante presenze soprattutto se relazionate alle copiose nevicate del mese di Dicembre che hanno indirizzato il pubblico di appassionati sciatori verso altre mete.

“Con orgoglio, questo Natale, possiamo presentare a concittadini ed ospiti, una Città ben diversa dallo scorso anno dopo la mareggiata – dichiara l’assessore al turismo Elisabetta Lai- ” Non c’è bambino che non rimanga incantato dal Castello Parlante e dalla magica atmosfera che avvolge il Chiosco della Musica, al calar della sera. Non c’è bambino che non si perda con la fantasia nelle stanze incantate della Casa al Mare di Babbo Natale. Questi successi ci danno l’entusiasmo per continuare a lavorare sulla strada intrapresa in questi anni, assicurandoci uno strabiliante calendario di iniziative del 2020, basato sul protocollo d’intesa stilato con gli albergatori e camera di commercio.”

“Rapallo for kids, sta generando un flusso di turismo importante.

Come per tutte le novità, la trasformazione di Rapallo nella Città dei Bambini, richiede un po’ di tempo ed il coinvolgimento all’ambizioso progetto, di tutte le categorie sociali e commerciali, ma siamo convinti che sia una strategia vincente, in un momento di forte crisi mondiale, per il rilancio del turismo e del commercio della nostra bellissima Rapallo.” -conclude il Sindaco Carlo Bagnasco, che aggiunge: “Domani sera, per la prima volta in Italia, assisteremo al Capodanno dei Bambini, una serata pensata interamente per loro con super ospite Cristina D’Avena feat Gem Boy, i fuochi d’artificio for kids, e 3 spettacoli differenti di Farfalle Giganti (di seta, luminose e ventagli infuocati) in giro per il centro cittadino, sono certo che il nostro Capodanno dei Bambini rimarrà nel cuore anche dei più grandi.”