Rapallo: famiglia tradita dal buio al ritorno da Montallegro

Il buio che scende veloce in questa stagione, ha tradito una famiglia di Rapallo in gita a Montallegro. Mamma e papà con i quattro figli, scendevano a piedi quando sono rimasti disorientati e hanno chiesto aiuto. Sono stati così allertati il 118, che non è intervenuto in quanto tutti i componenti della famiglia non avevano problemi fisici, e i vigili del fuoco di Rapallo. Questi ultimi sono partiti alla ricerca degli escursionisti e li hanno trovati ormai sul sentiero giusto. Li hanno accompagnati sino all’auto posteggiata nei pressi della stazione di partenza della funivia.

Il santuario di Montallegro