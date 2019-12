Parco di Portofino: confini, opposte delibere a Recco e Bogliasco

Da Antonio Leverone, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino, riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: Lettera aperta al Sindaco di Recco in merito alla Delibera di Giunta del 17.12.19 n°204 “Parco Nazionale di Portofino. Determinazione in merito. Atto di indirizzo”.

Egregio Sig Sindaco e componenti la Giunta,

leggendo attentamente il contenuto della delibera in oggetto, abbiamo la conferma che la questione del Parco Nazionale si sta riducendo a uno sterile contrasto ideologico tra un “Centro- Destra che sostanzialmente è contrario ai Parchi e il resto della Società Civile che sta affrontando una nuova fase di confronto e di valutazioni per meglio interagire e operare nella nostra Casa Comune: l’uso del territorio, la sua messa in sicurezza, la sostenibilità dello sviluppo, il miglioramento della qualità della vita, in tutti gli aspetti dalla convivenza sociale, il miglioramento delle risorse economiche la loro distribuzione per un maggiore equilibrio e crescita sociale condivisa.

La Regione Liguria e in particolare la Lega sono entrate nel Sistema Parchi della nostra Regione come un elefante in una cristalliera, raccontandoci che le azioni fatte e in corso, tendono a razionalizzare, a migliorare i servizi a rilanciare le aree protette. Recenti sono gli incomprensibili commissariamenti di alcuni parchi compreso Portofino. Inutili parole al vento come quelle contenute nella delibera in oggetto.

Nella delibera si legge che un allargamento dell’attuale parco Regionale “sarebbe vissuto in maniera negativa in quanto non terrebbe conto dell’orientamento dei residenti delle zone interessate”. Il problema è solo cosa e come ci si rapporta con i residenti e sopratutto le parole al vento che si raccontano. Vorremmo conoscere la sostanza degli “orientamenti”.

Le risorse finanziarie che risulterebbero “poco superiori a quelle del parco regionale”. Altre parole al vento senza alcuna concretezza. Documenti e autorevoli testimonianze chiaramente dimostrano il contrario. Le consigliamo di consultare i bilanci 2018 del parco Regionale di Portofino e quello del Nazionale delle 5 terre.

Si legge ancora di “un periodo propedeutico di sperimentazione” del parco Nazionale nei confini dell’attuale Regionale, di disponibilità dell’amministrazione di Recco “a fornire supporto esterno per iniziative atte alla promozione e a facilitarne l’accesso”. Nella delibera si sottolineano i concetti e si aggiungono questioni quali: la volontà di “considerare l’aerea del territorio comunale di Recco quale “Porta del Parco”. Se tutta questa storia non fosse così tragicamente disarmante, si potrebbe anche riderci sopra. La delibera si conclude con l’impegno di “una politica tariffaria dei parcheggi d’accesso al parco” e ancora “di razionalizzazione della rete di Trasporto Pubblico locale per agevolare l’accesso al Parco con partenze da Recco”.

Veramente tutte proposte di alto profilo.

Il Coordinamento da tempo come a tutti i sindaci coinvolti nel progetto, le chiede un incontro e la possibilità di organizzare in Recco un incontro pubblico sull’argomento, senza alcuna risposta.

Egregio Sindaco, delibere come la sua ci convincono di continuare nel nostro impegno informativo e di promozione, e le ricordo che mediamente voi sindaci governate con un terzo del consenso dei cittadini. Dovreste essere più cauti nel sostenere che la maggior parte dei cittadini la pensano come voi.

***

Delibera del Comune di Bogliasco.

Riteniamo che una tale apertura volta a aprire un dialogo tra le istituzioni sulle concrete argomentazioni senza preconcetti e posizioni ideologiche sia la strada giusta.

Chiediamo alle amministrazioni comunali di procedere in tal senso anche per fare in modo che al Ministero Ambiente possa giungere la volontà dei comuni a proseguire i un confronto costruttivo.

Comune di Bogliasco

21 Dicembre alle ore 16.43

La legge di bilancio 2018 ha previsto la trasformazione del Parco Regionale di Portofino in Parco Nazionale, comprendente la già istituita Area marina protetta di Portofino. Questa scelta consentirà di valorizzare ulteriormente l’enorme ricchezza naturalistica e ambientale di questo territorio e potrà avere ricadute positive per il levante genovese, vista anche la posizione strategica che questo territorio ricopre.

La legge chiede di esprimere ai soggetti coinvolti la disponibilità ad approfondire il percorso di istituzione del parco per quanto riguarda il proprio territorio di riferimento, anche in collaborazione con i comuni vicini. Impegna, inoltre, a trasmettere il presente Ordine del giorno ai comuni interessati alla procedura istitutiva del Parco di Portofino , a Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente.

“Abbiamo voluto approvare questa mozione, proposta dalla maggioranza, per manifestare pubblicamente la nostra volontà di lavorare su quella che riteniamo essere una grande opportunità per il nostro territorio, per uno sviluppo economico sostenibile che investe sull’Ambiente, sul Turismo e sulla Cultura – sottolinea Gianluigi Brusca, Sindaco di Bogliasco – Pensiamo che rinunciare a discutere e ad approfondire sia una scelta profondamente sbagliata. Chiediamo alla Regione di attivare, come previsto dalla norma, un tavolo tecnico dove Amministratori e Tecnici possano confrontarsi e capire“.