Levanto: il Comune metterà in sicurezza il park Orti Massola

di Guido Ghersi

Regione Liguria, Soprintendenza, Provincia della Spezia, Arpal, Asl 5 e Ato spezzino, Vigili del Fuoco e la locale Polizia Municipale hanno tutti dichiarato che il pubblico parcheggio dell’area Orti Massola a Levanto, da 80 posti auto, compreso tra Corso Roma, Via Domenico Viviani e la salita che porta alla stazione ferroviaria, “dovrà essere conforme alle norme nazionali e regionali dettate dal piano di tutela delle acque per garantire la sicurezza degli abitanti e di chi usufruirà dell’area”.

Così l’amministrazione comunale ha avviato il progetto di studio per attuare la variante al piano urbanistico e la Vas (valutazione ambientale) che, nei prossimi mesi del 2020 permetterà di realizzare, in via definitiva, questo indispensabile parcheggio che fino ad oggi è stato aperto saltuariamente dalla primavera del 2017. Tra le disposizioni fornite dai sopra citati Enti citiamo: “qualsiasi pozzo d’acqua dovrà essere distante almeno 10 ml. dal parcheggio, area di tutela assoluta, da recintare o mitigare dal punto di vista percettivo mediante la messa a dimora di siepi lungo la recinzione. Gli eventuali pozzi presenti all’interno dell’area parcheggio dovranno essere rimossi e portati ad una congrua distanza. L’area di parcheggio dovrà essere impermeabilizzata ed effettuata un’adeguata gestione delle acque di pioggia, che dovranno essere raccolte e smaltite in un corpo recettore al di fuori della zona di rispetto di 200 ml. Infine l’area di parcheggio dovrà essere dotata di un sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed avere una pavimentazione fono-assorbente”.