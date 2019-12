Lettere/ “Ospedale Rapallo, l’importante è che funzioni”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Sul vostro giornale si è sviluppata una grande polemica fra i politici favorevoli e i politici contrari alla privatizzazione dell’ospedale di Rapallo. Una discussione con l’intento di portare dei voti alle prossime elezioni regionali. D’altronde avete mai visto politici che si interessano a noi cittadini quando non ci sono elezioni? C’è chi dice che il pubblico deve rimanere pubblico perché pagato dai cittadini rapallesi e dimentica che anche l’ospedale di Santa è stato pagato dai sammargheritesi eppure è stato chiuso con giochi politici a favore di quello di Rapallo. C’è chi dice che il privato lavora meglio del pubblico e dimentica che proprio ultimamente nell’ambito autostradale non sempre è così.

Certo che se passa l’idea di privatizzazione c’è da aspettarsi una riduzione di dirigenti pubblici che non avrebbero nulla da gestire e una diminuzione di Asl con conseguenza minor influenza politica sulle scelte sanitarie.

C’è un aspetto che i politici professionistici dimenticano, al cittadino che paga le tasse senza evaderle, importa che entrando in un ospedale abbia la miglior assistenza possibile data dai migliori professionisti del settore. Pertanto a noi cittadini votanti non interessa pubblico o privato seguendo le logiche dei vari partiti ma interessa essere seguiti e guariti nel miglior modo possibile. Utopia? Siamo alla fine dell’anno e i sogni per il nuovo anno vanno fatti. Speriamo si arrivi alla fine di polemiche inutili, fatte dal politico di turno, per elezioni di turno e si pensi di potenziare la Sanità Ligure diminuendo le liste d’attesa, facendo investimenti su apparecchiature all’avanguardia e professionisti bravi senza dover andare in altre regioni per esami ed interventi chirurgici.