Le ricette di Renzo Bagnasco: trippa alla genovese per San Silvestro

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta di San Silvestro:

trippa alla genovese

Ingredienti: 1 kg di trippa mista come centopelli, croce, riccia, frangiata ecc. tagliata a listarelle, grana, 1c bicchiere di vino bianco, 4 cucchiai di olio evo, 5 spicchi d’aglio,1 cipolla, sedano, carota, prezzemolo, funghi secchi da rinvenire, pinoli, 1 bel bicchiere di sugo pronto di pomodoro, pepe e sale.

Esecuzione: rosolare un soffritto con olio e un trito di cipolla, sedano, prezzemolo, carota, fungi strizzati, aglio, pepe e sale; appena pronto unirvi la trippa con i pinoli, poco sale e il sugo pronto e cuocere coperto, ogni tanto mescolando; dopo 70’ circa scoperchiare e versarvi il vino e dopo 10’ dovrebbe essere pronta, spolverarvi abbondante grana e servirla dopo averla mescolata.

Questo era l’immancabile piatto che a Genova doveva essere presente nel menù di Santo Stefano. I trippai sono quasi scomparsi; un tempo erano frequentati anche per il solo “brodo di trippa” che si poteva gustare sui loro tavoli di marmo, inzuppandovi il pane per riempire lo stomaco a poco prezzo, oppure portarselo a casa in fiaschi così da “rimediare” una cena frugale- Oggi molti importano la trippa in “piastrelloni” congelati. Ogni città ha un suo “trippa’”. Al posto dell’olio, da sempre costoso, si utilizzava il midollo d’osso.