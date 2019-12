Lavagna: “La manutenzione della Cappella Marini”

Da Spanò – Biagioni – Amantini (Europa Verde sezione Tiglullio) riceviamo e pubblichiamo

Il 2019 si e’ dimostrato per il Tigullio un anno denso di danni tra i quali le frane . Queste si potrebbero considerare di tre tipi : Una legata alla franosità del terreno , un’altra legata alla “franosità” preannunciata da molti anni, ed infine ad una “franosità ” di tipo morale . Come da sottostante testamento di Benedetto Marini, dotata di apposito lascito, legato alla manutenzione della Capella. A questo proposito ci chiediamo quali siano le intenzioni degli Enti preposti al fine di rispettare la volontà di questo lascito. Come si evince nelle foto allegate sono evidenziate le parti pericolanti e la parte miseramente caduta , ovvero “franata”. Speriamo che con il 2020 non si ripetano ulteriori danni alle altre parti della sopraccitata Cappella.

Testamento

“Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia Visto il testamento segreto in data 28 aprite 1887, nei rogiti Piccardo, con cui il fu Benedetto Marini legò alla Amministrazione comunale di Lavagna alcuni beni stabili ed una rendita annua di lire 5000 sul Debito Pubblico dello Stato per la istituzione in quel comune di un ricovero pei poveri da intitolarsi: Fondazione Benedetto Marini » nonché un’annua rendita di lire 500, ed il provento di altri stabili di sua proprietà per la manutenzione di una

Cappella mortuaria per sè, per la propria consorte e discendenti in primo grado, prescrivendo che, adempiuti taluni oneri di culto, i sopravvanzi degli assegni fatti alla cappella suddetta dovessero destinarsi in dotazione di qualche povera figlia del comune di Lavagna.

Il ricovero per i poveri col titolo di Fondazione Benedetto Marini, e la cappella mortuaria istituiti nel comune di Lavagna col testamento surricordato, sono eretti in Corpi morali, e le Amministrazioni testamentarie di entrambe quelle fondazioni sono autorizzate ad accettare le dotazioni a ciascuna di esse costituite col testamento medesimo.”