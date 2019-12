Lavagna: dissesto finanziario, avviata l’inchiesta (1)

L’inchiesta per individuare i responsabili del dissesto finanziario del Comune di Lavagna è stata avviata. La Procura della Corte dei Conti avrebbe affidato le indagini alla Guardia di Finanza che è il corpo più accreditato per svolgere questo tipo di indagini.

La Corte dei Conti per agire deve ricevere una denuncia specifica. Questa era stata presentata da Oras; stesso organismo che aveva denunciato e portato alla condanna degli amministratori comunali di Recco per non avere raggiunto la quota indicata dalla Regione per la raccolta differenziata.

Dopo la denuncia di Oras, se ne sono aggiunte altre due: una di un privato e l’altra di una società.