Lavagna: dissesto Comune, chi si costituisce parte civile (2)

Il 7 ottobre, il governo ha modificato il regolamento e impone al procuratore della Corte dei Conti di non comunicare al denunciante, contrariamente a quanto avveniva prima, le “proprie determinazioni in ordine all’eventuale apertura del procedimento istruttorio”. Comma che un giornalista e gli stessi cittadini non possono che commentare negativamente, nonostante fino ad oggi non vi sia stata alcuna presa di posizione ufficiale in proposito.

Oltre Oras a denunciare la situazione di dissesto a Lavagna, con conseguenze gravi per i cittadini, come il massimo della tassazione applicata, sono stati un privato e un ente e non un’associazione come indicato questa mattina. Non ne conosciamo i nomi. L’Ente non sembra essere il Comune che potrebbe però costituirsi parte civile a tutela dei residenti; non solo per la maggiorazione delle tasse, ma per la diminuzione del personale e quindi una riduzione dei servizi, che aveva portato alla chiusura della biblioteca. Al momento nessun commento all’avvio delle indag8ini da parte di politici.

Ricordiamo che l’indebitamento del Comune era passato nel corso di un decennio da 9.780.633 euro a 24.990.580; il personale che avrebbe dovuto essere di 81 unità aveva raggiunto le 120. (m.m.)