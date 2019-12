Chiavari: venerdì al San Francesco concerto e danza

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 3 gennaio, presso l’Auditorium San Francesco di Chiavari, spettacolo e concerto col Quartetto Pichucho in Live, più l’esibizione di ballerini..

Ingresso Gratuito

A seguire la “Gran milonga di Natale” con il Quarteto in Live

2 Tdj , Trasgressivo & Tradizionale

Ingresso 10 euro con buffet bevande

h. 22 2 x Tdj Yin & Yang. Paky & Domingo & Natalini Tradizionale&Trasgressivo

* la milonga è su prenotazione per i posti limitati e anche per l’organizzazione del mini-buffet offerto



Orchestra : Cuarteto Pichuco

Tango Pichuco è un progetto nato circa dieci anni fa da un’idea di Gino Zambelli (Bandoneon) e Luca Rossetti (Pianoforte).

Molte le collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali, sia nel campo della musica che del teatro, come Franca Masu (voce), Martin Troncozo (voce e chitarra), Ruben Peloni (voce), Lautaro Acosta (violino), Vincezno Albini (violino), Virgilio Monti (Contrabbasso), etc.

Il repertorio comprende i grandi classici del tango tradizionale come D’Arienzo, Pugliese, Troilo, Salgan, per arrivare appunto ad Astor Piazzolla (intorno al quale è nato il progetto GinasteraTango alcuni anni orsono).

Ballerini :

Pasquale Bloise & Dolores Custo (www.pakytango.com)

Alejandro Pereira & Vanessa Lamis

Ballerini argentini in Europa ormai da più di 15 anni famosi per la loro tecnica e dinamica incredibile.

NB: LINK https://www.facebook.com/events/561308411109524/