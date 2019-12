Chiavari: doppio Capodanno, al porto e in piazza Mazzini

Capodanno Live 2020. In collaborazione con Entella Tv, il comune di Chiavari organizza un capodanno in diretta tv e streaming per seguire i due appuntamenti della sera, uno in piazza Mazzini con Enrique Balbontin e dj set, l’altro presso il porto turistico con l’orchestra “I Caravel” e spettacolo pirotecnico per salutare il nuovo anno.

Dalle 22, Radio Aldebaran curerà l’animazione con il pubblico presente nelle due location, con simpatici giochi a premi live, per proseguire con panettone e spumante per brindare alla mezzanotte: più di quattro ore di spettacolo no stop, tv e radio, per accogliere insieme il 2020.

Dalle 00.30 zabaionata in piazza San Giacomo di Rupinaro a cura dell’Associazione Pino Solari – Ommi de Ruinà.