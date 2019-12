Camogli: Capodanno con “Gatti Matti”, Dj e spettacolo pirotecnico

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale augura un buon anno ai cittadini e agli ospiti e invita tutti a Camogli per brindare al capodanno 2020 con una serata all’insegna del divertimento: martedì 31, a partire dalle 22, in piazza Colombo spettacolo musicale della band Gatti Matti e countdown di mezzanotte con brindisi in piazza. A seguire lo spettacolo pirotecnico sul Rivo Giorgio, musica dal vivo e dj set fino a tarda notte.

Questo evento rientra tra le numerose iniziative organizzate dal Comune nell’ambito del “Natale a Camogli”.

Si ringraziano Pro Loco, Ascot e Associazione Culturale San Fortunato per la preziosa collaborazione.