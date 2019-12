Camogli: Capodanno a teatro con “La bella addormentata”

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Martedì 31 dicembre ore 21 – Biglietti €65/€25 – Durata 2h più intervallo

Balletto di San Pietroburgo Classical Ballet Tradition

La bella addormentata

Musiche di P. I. Tchaikovsky. Coreografie M. Petipa

Solisti Oksana Bondareva e Ernest Latypov

A più di un secolo dalla sua première, La bella addormentata continua a incantare il pubblico di ogni epoca e di ogni età. Il capolavoro di Ciajikovskij e Petipa arriva a Camogli nell’edizione del Balletto di San Pietroburgo. Protagonisti, Oksana Bondareva e Ernest Latypov, étoile del Teatro Marinsky, dove l’opera fu presentata per la prima volta nel 1890, segnando l’inizio della grande stagione di danza della Russia imperiale. Una tradizione che troviamo intatta negli allestimenti della compagnia ora diretta da Timur Gareev.

Prologo – Alla corte di re Floristano, viene indetta una festa per il battesimo della principessa Aurora: vengono invitati cavalieri, dame e le fate buone del regno, che portano con loro doni per la principessa. Tra gli invitati però manca la strega Carabosse, non presente nella lista; per vendicarsi, nonostante le suppliche della corte, la maga getta una maledizione alla piccola: al sedicesimo anno di età, la principessa morirà pungendosi con un fuso. La fata dei Lillà però, non avendo ancora fatto il suo regalo, decide di modificare la maledizione: questa non morirà infatti alla puntura, ma sprofonderà solamente in un lunghissimo ed eterno sonno, che coinvolgerà tutta la corte e che avrà fine solamente grazie al bacio di un giovane principe.

Atto I – Al giardino del castello si festeggia il sedicesimo anno di età della principessa, dopo che ogni fuso è stato bandito dal regno e il suo uso vietato severamente. Aurora appare e, corteggiata da quattro pretendenti che arrivano dai quattro rispettivi continenti, balla con i quattro principi (il famoso Adagio della Rosa): le varie danze di corte distolgono l’attenzione del pubblico e così la maga Carabosse, travestita da vecchia mendicante, porge un fuso alla principessa. Incuriosita dall’oggetto mai visto, Aurora tocca la punta del fuso e sviene: la fata dei Lllà interviene e trasforma la morte in sonno, con il suo dono. Gli invitati si addormentano e il castello viene avvolto da rovi e circondato da un fitto bosco.

Atto II – Scena Prima: trascorrono cento anni e, in una radura nei pressi del castello ancora avvolto dai rovi, una compagnia di nobili è presa in una battuta di caccia, allietandosi nel fitto bosco con pic-nic e danze.

Tra questi è presente anche il principe Desirè. A un certo punto, l’atmosfera cambia e appare la fata dei Lillà, che in sogno conduce il principe da Aurora, avvisandolo dell’accaduto. La visione di questa splendida principessa fa innamorare il giovane principe. Finito il sogno, il principe si dirige al castello incantato. Scena Seconda: il principe riesce ad entrare nel castello e, trovata la principessa, le dà un bacio, spezzando l’incantesimo; la corte allora si risveglia e le danze ricominciano; il principe potrà ora sposare la principessa Aurora.

Atto III – C’è una grande festa al castello e tra gli invitati compaiono il principe azzurro e la principessa Florin; compaiono anche molti dei personaggi delle fiabe di Perrault (Il gatto con gli stivali e la gatta bianca, Cenerentola e il Principe Fortuné, Cappuccetto rosso e il lupo). I due promessi sposi danzano, in un celebre Passo a Due, alla reggia di Floristano, e con loro anche tutti gli invitati in onore del futuro re e della futura regina.

Teatro Sociale di Camogli – Piazza Matteotti 5, 16032Camogli (Ge) – tel. 01851770529 – biglietteria@teatrosocialecamogli.it – www.teatrosocialecamogli.it

Info e biglietti anche c/o Pro Loco Camogli – Via XX settembre 33, Camogli – tel. 0185 771066 – info@prolococamogli.it / Pro Loco Recco – Via Ippolito d’Aste 2°, Recco – tel. 0185 722440 721958 – info@prolocorecco.it / Hotel Cenobio dei Dogi – Via N. Cuneo 34, Camogli – tel. 0185 7241