Sestri: i prossimi appuntamenti del MuSel

Gennaio al MuSel e a Palazzo Fascie si apre con il prosieguo dell’affascinante mostra sull’artista Adriano De Laurentis “Dentro e fuori dal sogno”, curata da Elisabetta Megazzini De Laurentis, musa e collaboratrice, poi moglie dell’artista. L’esposizione ha visto l’efficace collaborazione tra MuSel, il Museo Archeologico e della Città, Associazione ArTura e Ristorante La Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini, e l’Istituto Natta De Ambrosis che ha curato la partecipazione di alcuni volenterosi e appassionati studenti di quarta superiore che hanno aiutato nel lavoro di custodia e accompagnamento alla visita. Dopo l’ultimo dell’anno, la mostra sarà aperta il primo gennaio dalle 14 alle 17, sia a Palazzo Fascie sia alla Torre dei Doganieri, e poi proseguirà fino a lunedì 6 gennaio con apertura regolare dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, a Palazzo Fascie, mentre alla Torre dei Doganieri soltanto al venerdì, sabato e domenica, sempre con orario 10-13 e 14-17.

Come evento collaterale, per sabato 4 gennaio alle ore 15 il Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, già collaboratore del MuSel per la didattica museale, ha pensato ad un’attività davvero coinvolgente per bambini e famiglie: “Identikit di un artista”, alla scoperta di chi era Adriano De Laurentis, attraverso le parole del suo diario, quando insieme ai suoi pennelli, alla sua borsa da lavoro e ai suoi taccuini partì verso il Nord Europa. L’ osservazione dei suoi paesaggi dagli orizzonti infiniti ispireranno i bambini per creare la loro opera accompagnati dalla musica che lui stesso amava ascoltare mentre dipingeva.

Per partecipare al laboratorio occorre prenotarsi all’indirizzo email vcavalieri@solidarietaelavoro.it, oppure telefonare a 3407713054.

Domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 15 inoltre Elisabetta De Laurentis condurrà i partecipanti in una nuova interessante “scoperta” a tutte le sedi espositive salutando con dolcezza e soavità tutti coloro che sono intervenuti: il tour guidato sarà infatti completato, oltre che da un gustoso aperitivo offerto dalla Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini, anche dal concerto lirico, anche questo a partecipazione gratuita, di Francesca Triscornia e da musiche davvero appassionanti.

Ricordiamo inoltre che mercoledì 1, domenica 5 e lunedì 6 gennaio sarà possibile visitare il MuSel gratuitamente.