Zoagli: via Sant’Antonio, assegnati i lavori di ripristino

Il Comune di Zoagli ha assegnato i lavori per il ripristino del transito pedonale in via Sant’Antonio e di regimentazione delle acque in via Solari Queirolo, in località Parazzuolo. I lavori verranno eseguiti dalla ditta “Pe srl” di Rapallo e avranno un costo di 7.400 euro oltre l’Iva.

Altri lavori riguardano il ripristino di un muro nella “galleria” che collega piazza 27 Dicembre alla passeggiata a mare di ponente; ad eseguire i lavori la ditta di Sergio Garibaldi con sede in Ne; costo 2.670 euro oltre l’iva.