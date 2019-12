‘Santa’: Trofeo arcobaleno vivente sub ad Alessandro Raho

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Sono state diramate le classifiche della IV edizione del prestigioso e sempre più apprezzato concorso di fotografia subacquea “L’arcobaleno vivente dei fondali del promontorio di Portofino” indetto con il supporto economico del Comune di Santa Margherita Ligure. Anche quest’anno, malgrado le pessime condizioni meteomarine degli ultimi mesi, la partecipazione è stata buona con 28 concorrenti iscritti, compresi alcuni campioni italiani di fotografia e safari fotografico subacqueo.

Su tanti campioni e amatori assai evoluti, ha prevalso nettamente la foto di una grossa cernia inquadrata di muso in primissimo piano dal milanese Alessandro Raho, nazionale Fipsas e tesserato con il Ci Ca Sub Seatram di Bogliasco. La sua immagine è stata particolarmente apprezzata per la sua perfezione e perché ritrae un pesce che è proprio l’emblema dell’Area Marina Protetta di Portofino.

Molto bella e apprezzata dalla giuria anche la foto di un branco di saraghi in movimento scattata da Alessandro Grasso dei Carabinieri Subacquei di Genova e già molto conoosciuto nell’ambiente dei concorsi. Buon terzo il triestino Claudio Zori con uno stupendo ritratto di bavosella a conferma della varietà di specie policrome che popolano i fondali del Promontorio. Dal 4° al decimo classificato seguono delle belle immagini che offrono una carrellata delle diverse specie che si possono fotografare facilmente nelle acque dell’Amp di Portofino. Ci riferiamo a: Murene, gronghi, anthias, gorgonie, spugne, serranidi che sono un chiaro messaggio per i fotografi che possono trovare una varietà di specie ittiche e spettacolari scenari sottomarini senza doversi recare in mari distanti migliaia di chilometri da casa.

E allo scopo di valorizzare anche i caratteri biologici dei fondali oggetto del concorso, è stato messo in palio, per il secondo anno, l’artistico trofeo dalla Riso Scotti Snack , l’azienda che è sempre più sensibile alla tutela ambientale e dal 2019 patrocina anche l’operazione di ecologia pratica “Fondali Puliti”. Se lo è aggiudicato Paolo Scalfo di Marina di Massa per la sua foto di un serranide che sta per ingoiare una bavosa. La foto è proprio da carpe diem e Scalfo non si è lasciato sfuggire la rara occasione.

Le foto sono state giudicate con punteggi da 1 a 10 da un team di veri esperti: Massimo Corradi, Alberto Gallucci, Paolo Donadoni, Remo Sallo, Gianluca Genoni, Giorgio Massa e Gianni Risso.

Tutte le foto premiate saranno esposte a partire dal 31 dicembre nella Casetta degli Elfi del Santa Claus Village in piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita Ligure, dove sabato 4 gennaio alle ore 11:00 si svolgerà la premiazione. Dopo le feste, la mostra sarà spostata in comune, sempre a Santa Margherita Ligure.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: «Questo concorso offre la possibilità a tutti di godere della bellezza dei nostri fondali marini che rappresentano al contempo un’importante attrattiva turistica della nostra regione. Ringrazio gli organizzatori che hanno saputo portare avanti e far crescere questa iniziativa».

Hanno collaborato al monte premi: Comune di Santa Margherita Ligure, Mares SPA, Riso Scotti Snack, www,apneaworld.com, Isotta, SUN Line, Editrice la Mandragora, FIPSAS Provinciale Genova e AMP Portofino.

IV Trofeo Comune di Santa Margherita Ligure di fotografia subacquea “L’arcobaleno vivente nei fondali del Promontorio di Portofino” |

Classifica

1° Alessandro Raho

2° Alessandro Grasso

3° Claudio Zori

4° pari merito Mauro Apuleo e Massimo Bordino

6° Augusto Carbone

7° Piero Tassara

8° Erika Cipollina

9° Marco Mori

10° Gianni Miloro

2° Trofeo Riso Scotti Snack “foto biologica” 1° Paolo Scalfo

In giuria: Massimo Corradi, Alberto Gallucci, Remo Sallo, Paolo Donadoni, Gianluca Genoni, Giorgio Massa e Gianni Risso.

Premiazione Casetta degli Elfi sabato 4 gennaio alle ore 11.00.

Hanno collaborato: Comune di Santa Margherita Ligure, Mares Spa, apnea world.com, Sun Line, Editrice la Mandragora, Amp Portofino, Fipsas Genova, Isotta e Amp Portofino.

Foto vincitrice IV^ edizione