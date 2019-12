“Santa Festival Winter”: concerto di domani, ingresso da piazzale San Giacomo

Da Giovanna Savino riceviamo e pubblichiamo

Per il concerto a Villa Durazzo del 29 dicembre alle ore 16.30, nell’ambito di “Santa Festival Winter”, l’ingresso al pubblico sarà esclusivamente da Piazzale San Giacomo n. 3 in quanto gli altri cancelli rimarranno chiusi per i danni al parco causati dal maltempo.

In programma il Duo Maffizzoni-Simonini (flauto e pianoforte), con musiche da film “Polvere di stelle”; eseguiranno musiche di Rota, Morricone, Verdi, Weinstein, Mascagni, Marcello, Bizet.

Il terzo concerto del 4 gennaio alle ore 16.30 a Villa Durazzo con la “Voce romantica”, vede protagonisti altri due musicisti di fama: Ilaria Jaquinta, soprano e Giacomo Serra al pianoforte. I due artisti napoletani eseguiranno musiche di Schubert, Strauss, Wolf, Offenbach, Donizetti.

Il quarto concerto del 5 gennaio ore 16.30 a Spazio Aperto di Via dell’Arco, 38 sarà di scena L’Insolito Quartetto con “Cartoline bagnate dal mare”. Martino Corso, melodica e composizioni, Gianluca Fiorentino, chitarre e composizioni, Ruben Francesci, viola e grafica, Ilaria Laruccia, clarinetti e storyboard. I quattro musicisti genovesi daranno vita a storie di mare narrate per mezzo di composizioni originali e disegni animati proiettati sulla scenografia.

Ultimo concerto, il 6 gennaio ore 16.30 presso l’Oratorio di San Bernardo con il Coro Collegium Vocale Immacolata. Direttore del Coro Maestro Francesco Lambertini. Verranno eseguite musiche di Rutter, Lauridsen, Elgar, Mozart, Bach.

Il Festival è organizzato da Associazione Musicamica di Genova in collaborazione con il Comune DI Santa Margherita Ligure nell’ambito dei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale 2019-20.

L’ingresso ai concerti è libero.

Direzione artistica: Giovanna Savino.