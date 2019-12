Ruta: “Una foto e l’auspicio di terminare la strada di Bana”

Da Tito Degregori, presidente Comitato permanente strada di Bana, riceviamo e pubblichiamo

Voglio festeggiare il 2020, proponendo questa storica fotografia (Ciotti-Camogli), importante per gli appassionati di storia locale del secolo scorso.

Vi sono ritratti residenti e pubbliche autorità locali, nel marzo del 1955, durante la cerimonia del primo colpo di piccone per la costruzione, a Ruta, della strada Chiesa vecchia- Bana.

La benedizione è impartita dal reverendo arciprete di Ruta don Pietro Sessarego; alla sua sinistra il sindaco di Camogli avvocato Bertolotto e il vice sindaco, avvocato G.B.Gardella; di fronte l’avvocato Maggio presidente della Provincia di Genova con vicino il presidente dei coltivatori diretti di Ruta Gino Debernardi, con la pala in mano. La strada era una necessità per raggiungere le case attraverso i boschi di Bana, e per accorciare la distanza col centro di Ruta.

Oggi l’auspicio è che al più presto, anche il versante sud est di Bana colpito da frana come altre zone del Comune in questa stagione autunnale, possa essere collegato direttamente all’Aurelia, una volta ultimati i lavori all’impianto fognario e la sistemazione del manto stradale. L’attenta collaborazione sul territorio degli abitanti con gli attuali amministratori comunali fa ben sperare.

E’ evidente come questa sincronia possa risultare vincente per dare i risultati inizialmente previsti, grazie alla strada, togliere dall’isolamento e mettere in sicurezza il costone sud-est di Bana nel comune di Camogli limitrofa al casello autostradale del comune di Rapallo, al suo campo di golf , al suo campo ippico, al complesso monastico di Villa Cristi e all’antico lebbrosario di San Lazzaro.

Ancora tanti auguri di un felice 2020.