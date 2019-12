Recco: mantenimento Sprar, raccolte oltre 3.000 firme

Da Civica, ImmaginaRecco e Pd riceviamo e pubblichiamo

Anche stamattina la raccolta firme a difesa dello Sprar di Recco ha avuto un ottimo riscontro da parte della popolazione: senza sosta persone sensibili al tema dell’accoglienza e dell’integrazione si sono avvicendate al tavolo per sottoscrivere l’ idea contraria alla chiusura del progetto di accoglienza umanitaria.

In due mattine, poco più di quattro ore, sono state raccolte più di 460 firme; abbiamo avvertito la voglia di partecipare e di contestare il termine di un’attività che, data per certa la sua valenza di inclusione sociale, non aveva mai dato nessun tipo di difficoltà né all’amministrazione precedente né a quella attuale.

Incoraggiante è anche il numero di adesioni raggiunto ad oggi dalla petizione on line che, con oltre 2700 firme, ci sprona a continuare a tastare il polso del volere popolare.

Sabato 4/1/2020 al mattino saremo presenti ancora e invitiamo chi ancora non avesse potuto farlo ad apporre la propria firma sulla petizione.

Ringraziamo tutti coloro che hanno già firmato e coloro che vorranno aiutarci; cogliamo l’occasione per un augurio di buon inizio anno.