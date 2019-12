Recco: il Capodanno del Consorzio focaccia

Dall’ufficio stampa del Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio riceviamo e pubblichiamo

Gran cenone di capodanno alla Manuelina, raffinato ed elegante a 120,00 € al Ristorante Gourmet con la musica di Gianfranco e Marina e sotto il cielo stellato della Storica Focacceria a 80,00 €, fra musica e balli, si inizia con il cappon magro fino al countdown di mezzanotte con il gran buffet dei dolci.

Gran spolvero anche Da O Vittorio con due proposte speciali: al ristorante a 120,00 € il maestro Toffa al pianoforte con la cantante Elena Ventura fanno da sottofondo ad un menù trionfale degno di un Gran capodanno ed il Cenone all’Osteria a 75,00 € con il dj Markus. Balli e ricchi cottillons per arrivare all’attesissimo ed immancabile spettacolo pirotecnico di Vittorio.

Vitturin ha scelto invece una soluzione più smart, alle 19,30 per chi attenderà lo scoccare della mezzanotte altrove e alle 21,30 con musica, brindisi e zampone a mezzanotte per chi lo festeggierà al ristorante.

Menù alla carta con libera scelta

A Recco da Alfredo, Lino e Angelo a San Rocco.

Si inizia presto Dal Ponte, già pronti alle 18,45, poi alle 21, alle 22,30 ed alle 24,00 (uguale alla Fassoneria, l’Hamburgheria aperta da pochi mesi), una lunga maratona …

A Sori menù alla carta anche alla Trattoria Boschetto e Da Edobar con una serata festosa con Barbara che canta dal vivo.

Recco, poliedrica capitale gastronomica, offre anche una soluzione diversa, da Tossini, con prenotazione in tutti i punti vendita entro il 29 dicembre, per il menù da asporto e festeggiare a casa.

E per le feste più golose di fine anno in compagnia prenotazioni di focacce e pizze dai panifici Moltedo (chiusi al pomeriggio del 31) ed in particolare per i mitici salatini di Moltedo GB e da Revello a Camogli (aperti fino alle 18).

Info sulla pagine fb dei rispettivi ristoranti e locali con prenotazioni dirette,

ma attenzione, è bene affrettarsi per le ultime disponibilità

… molti sono già al completo!

