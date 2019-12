Recco: due serate sul lungomare in attesa del 2020

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Folla, comicità, musica e divertimento. Anche a Recco si avvicina la notte più attesa dell’anno: quella di martedì 31 dicembre, che saluta l’ingresso del 2020. La serata è organizzato da Ascom, Civ Recco On Line e Comune di Recco, Pro Loco, Croce Verde, Ristoratori, Consorzio della Focaccia, locali della Passeggiata Mare e non solo, con il contributo del Comune di Recco.

“L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Carlo Gandolfo – anche quest’anno ha investito tanto sui momenti di socialità durante le festività natalizie. Abbiamo programmato le iniziative per diversificare le giornate in città. E il clou delle manifestazioni sarà la sera del 30 dicembre con il tribute show ad Adriano Celentano e la notte del 31 dicembre, per brindare tutti insieme al nuovo anno. Recco deve riprendersi il ruolo di punto di riferimento per tutto il territorio, anche nelle occasioni di festa e di divertimento”.

Appuntamento dunque in Lungomare Bettolo, dalle ore 21.30 per aspettare la mezzanotte con il dj Roby Pinna, che farà ballare tutti i presenti, mentre la conduzione è a cura di Andrea Carretti. Personaggio di punta della serata, dalle ore 23.15, sarà il comico Antonio Ornano, noto al grande pubblico come uno dei volti più istrionici della tv. Alle ore 24 brindisi di mezzanotte con spumante per tutti. Il comico genovese sarà padrone del palco con una seconda parte del suo personale show anche dopo la mezzanotte e, insieme a Roby Pinna ed Andrea Carretti, si potrà continuare a ridere, ballare e giocare.

Il Comune lancia l’appello per limitare l’uso dei fuochi artificiali, per un uso consapevole e responsabile dei prodotti pirotecnici in occasione della festività. In concomitanza con gli eventi di lunedì 30 e 31 dicembre, il sindaco Carlo Gandolfo ha firmato l’ordinanza con il divieto di vendita, per “asporto”, di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e in lattine.