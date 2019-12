RASSEGNA STAMPA. Rapallo: ripara scarpe da 75 anni

Oggi, domenica 29 dicembre, auguri a Tommaso. Mercati settimanali: Moneglia; Camogli. Santi patroni: per chi soffre di gotta: Sant’Andrea (30 novembre). Parole: belvedere (luogo da cui si può godere un vasto panorama; carrozzeria panoramica in uso per veicoli ferroviari o stradali; vela di gabbia; pianta erbacea).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: ripara scarpe da 75 anni.

Riva Trigoso: frana, da gennaio lavori sul versante. Castiglione Chiavarese: “Tombini pieni di detriti”. Cavi: un’ora di mistero nella morte di Veronique; era una bravissima ragazza. Lavagna: spazzamento e asfalti, assegnati due appalti. Chiavari: elicottero in azione alla Grazie. Chiavari: l’Economica piange Roberto Napolitano. Chiavari: telefono azzurro e la festa al penitenziario. Chiavari: ponteggi sulla torre. Chiavari: “Nessuna speculazione sul nostro Luna Park”. Chiavari: l’1 gennaio debutto della linea C2. Chiavari: parco di Portofino, il coordinamento contro la giunta di Recco.

Rapallo: “Ospedale ai privati con il pronto soccorso”. Rapallo: l’Anpi e la corona ai caduti Rsi. Rapallo: Ida, 107 con il sorriso.

Camogli: oggi mercato straordinario. Camogli: un 2019 con tanti lavori pubblici. Uscio: ritrovata francese dispersa.

Lumarzo: donna trovata morta in mare a Nervi. Borzonasca: Silvie fa rivivere il panificio che fu del papà.